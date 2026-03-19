Mr Pips thuê 2 cựu công an "quản trị rủi ro", trả 350 triệu đồng/tháng

Trong vụ án liên quan đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã xác định có 2 cựu cán bộ công an có hành vi giúp sức cho Nam và đồng bọn.

Theo kết luận điều tra, khi thấy nhân viên thường xuyên bị nhà đầu tư khiếu kiện, thậm chí bị cơ quan công an triệu tập do liên quan đến các hoạt động lừa đảo, Phó Đức Nam đã thuê hai người từng công tác trong lực lượng công an là Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn tham gia “tổ tư vấn pháp chế” với mức thù lao 350 triệu đồng mỗi tháng.

Kết luận cho biết, từ mối quan hệ quen biết trong ngành và quan hệ cá nhân, Phong và Sơn biết rõ hoạt động của Nam là tổ chức sàn giao dịch Forex trái phép nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Cuối năm 2020, Nam gặp Phong và Sơn tại Hà Nội, thừa nhận hoạt động kinh doanh Forex chưa được cấp phép tại Việt Nam, dẫn đến việc nhân viên thường xuyên bị khách hàng khiếu kiện. Nam đề xuất thành lập bộ phận pháp chế để hướng dẫn nhân viên cách ứng phó, hạn chế rủi ro pháp lý.

Mr Pips Phó Đức Nam (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đến tháng 9/2021, khi tình trạng nhân viên bị công an triệu tập gia tăng, Nam tiếp tục gặp nhóm này và thống nhất xây dựng “Trung tâm quản trị rủi ro”. Nhóm đã lập quy trình làm việc, đưa ra kịch bản xử lý khi bị khiếu kiện hoặc bị triệu tập, thậm chí tư vấn việc có nên làm việc với cơ quan công an hay không.

Trường hợp nhân viên bị bắt, nhóm sẽ hỗ trợ mời luật sư bào chữa. Các nội dung trao đổi được thực hiện qua nhóm Telegram có tên “đầu tư rượu vang”. Bên cạnh đó, nhóm xây dựng “quy tắc ứng xử của Referal”, nhằm hướng dẫn nhân viên tư vấn theo kịch bản có sẵn, né tránh trách nhiệm khi khách hàng thua lỗ.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2023, Nam đã chuyển tổng cộng 6,4 tỷ đồng cho nhóm này. Mỗi người hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Phong và Sơn đã giúp sức tích cực cho Nam trong việc thực hiện hành vi lừa đảo, phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm. Ngoài ra, Phong còn bị cáo buộc Rửa tiền khi sử dụng 1 tỷ đồng của Nam để mua 4 thửa đất tại Tây Ninh.

Theo kết luận điều tra, để triển khai hệ thống lừa đảo, Nam chỉ đạo lập 85 công ty “ma”, trong đó có 4 công ty dùng tuyển nhân sự, 2 công ty thuê máy chủ và mở 69 tài khoản ngân hàng phục vụ việc nhận, chuyển tiền.

Tại miền Bắc, Nam thành lập bộ phận an ninh - pháp chế gồm khoảng 10 người, chịu trách nhiệm kiểm soát nội bộ, giám sát hoạt động tại các văn phòng. Mỗi văn phòng đều bố trí bảo vệ nhằm phát hiện người lạ, không treo biển hiệu và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

Nhân viên mới được tuyển không yêu cầu bằng cấp, không có kiến thức về tài chính, chứng khoán. Họ được đào tạo theo kịch bản có sẵn để dụ dỗ khách hàng nạp tiền.

Ban đầu, nạn nhân được tạo điều kiện thắng lệnh nhỏ và rút tiền để tạo niềm tin. Sau đó, nhân viên tiếp tục dẫn dụ đầu tư với số tiền lớn, khiến tài khoản thua lỗ hoặc phát sinh phí giao dịch, qua đó chiếm đoạt tiền.

Nhân viên kinh doanh được hưởng hoa hồng 1-4% số tiền khách nạp lần đầu; bộ phận chăm sóc khách hàng hưởng 4-5% doanh số sau khi trừ số tiền khách đã rút. Ngoài ra, bộ phận an ninh còn có nhiệm vụ “dằn mặt” nhân viên mới, đe dọa người nghỉ việc không được tiết lộ thông tin nội bộ hay dữ liệu khách hàng.