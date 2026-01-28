Bắt nhóm trộm cắp, tiêu thụ chó, mèo ở TPHCM

Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, vừa bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo trên địa bàn.

5 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ chó, mèo bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phối hợp Công an phường Tân Hưng kiểm tra một căn hộ cho thuê trên đường Lê Văn Lương. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều túi lưới chứa 2 con chó và 30 con mèo với tổng trọng lượng khoảng 92kg, cùng các tang vật như cân, túi vải, dây dù và 4 xe máy.

Thời điểm trên, các đối tượng có mặt tại căn hộ gồm: Lê Minh Thanh (SN 1977), Lê Quốc Khánh (SN 2001), Nguyễn Duy Thiện (SN 1996), Nguyễn Hoàng Long (SN 2000) và Phạm Minh Phước (SN 1952, cùng ngụ TPHCM).

Số lượng chó mèo được phát hiện (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu, Thanh, Thiện và Phước khai nhận đã đi bắt trộm chó, mèo tại khu vực phường Tân Hưng và các địa bàn lân cận, sau đó bán lại cho Khánh và Long để tiêu thụ.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, đặc biệt là vật nuôi trong gia đình; trông giữ chó, mèo cẩn thận và không thả rông.

Khi phát hiện hành vi nghi vấn trộm cắp, thu gom hoặc vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định.