Thủ đoạn của bà Nguyễn Ngọc Tiền khiến hàng chục người mất hơn 131 tỷ đồng

Liên quan đến vụ bắt bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Đảo Vàng), Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, đang mở rộng điều tra đối với các công ty, đối tượng liên quan.

Ngoài ra, cảnh sát cũng tiếp tục lấy lời khai, làm rõ thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nữ doanh nhân này.

Rủ bạn học cùng đầu tư, mất hơn 4,2 tỷ

Theo hồ sơ vụ án, ông L.Q.A. (SN 1979, giám đốc văn phòng đại diện một công ty bất động sản ở Đồng Tháp) biết Công ty Anzhomes ký hợp đồng làm nhà phân phối độc quyền để tìm kiếm khách hàng cho Công ty TNHH Dịch vụ bất động sản Đảo Vàng (GIS) tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (dự án Royal Streammy Villas - ấp Búng Gội, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Công ty Đảo Vàng giới thiệu được phép tìm kiếm khách hàng để ký hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc mua bán sản phẩm tại dự án. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Xây dựng Kiên Giang.

Cảnh sát đọc lệnh khám xét nhà bà Tiền (Ảnh: Hữu Long).

Nhận thấy dự án khả thi và nhiều tiềm năng, ông A. rủ bạn học là ông N.V.D. cùng đầu tư mua đất dự án. Theo thỏa thuận, ông D. mua một nền đất và mua chung với ông A. một nền đất khác (ông D. góp 2/3 số tiền, ông A. góp 1/3 còn lại).

Ngoài ra, ông D. là người đứng tên ký hợp đồng, ông A. chỉ góp tiền. Hai nền đất ông D. và ông A. mua là lô C65A, diện tích 132m2, đơn giá hơn 17 triệu đồng/m2, giá trị hơn 2,2 tỷ đồng và lô C65B với diện tích và giá tiền tương đương.

Sau đó, bên mua đã chuyển tiền cho Công ty Đảo Vàng. Phía Công ty Đảo Vàng cung cấp 2 hợp đồng hợp tác đầu tư với nội dung ông D. mua 2 nền đất để khách hàng ký, sau đó trả lại để Giám đốc Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng.

Ông D. đã thanh toán cho Công ty Đảo Vàng 3 đợt với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng, tương đương 95% tổng giá trị góp vốn (theo thư xác nhận góp vốn của Công ty Đảo Vàng ngày 4/7/2019).

Theo bảng tiến độ hợp đồng hợp tác, ông D. phải thanh toán 5% còn lại vào ngày 12/7/2019 - thời điểm thông báo ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư. Tuy nhiên khi đến hạn, Công ty Đảo Vàng không thông báo và không thực hiện thỏa thuận với lý do dự án đang thay đổi quy hoạch.

Dự án chưa đủ điều kiện, vẫn thu hơn 131 tỷ

Ngày 28/2/2020, thấy dự án không tiến triển và muốn nhận lại tiền, hai khách hàng bàn bạc để ông D. ký 2 biên bản thỏa thuận với Công ty Đảo Vàng với nội dung ủy quyền cho Công ty Đảo Vàng chuyển nhượng phần góp vốn tại hợp đồng hợp tác đầu tư trên.

Đến tháng 11/2022, dự án vẫn chưa được triển khai thực hiện và Công ty Đảo Vàng không chuyển nhượng được 2 nền đất. Qua tìm hiểu, ông D. và ông A. biết dự án chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến nộp tiền sử dụng đất tại Chi cục thuế TP Phú Quốc (cũ).

Ông D. đã nhiều lần liên hệ nhưng không được Công ty Đảo Vàng giải quyết. Nhận thấy doanh nghiệp này không có quyền ký hợp đồng mua bán sản phẩm là nền đất nhưng vẫn thu 95% giá trị, ông D. làm đơn tố cáo bà Nguyễn Ngọc Tiền, Giám đốc Công ty Đảo Vàng, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 4,2 tỷ đồng.

Cảnh sát thu giữ tài liệu tại nhà bà Tiền (Ảnh: Hữu Long).

Căn cứ kết quả điều tra, công an xác định dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội chưa đủ điều kiện mở bán, cho thuê tài sản hình thành trong tương lai. Đồng thời, Công ty Đảo Vàng chỉ được tìm kiếm khách hàng. Trường hợp đồng ý mua, khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và chuyển tiền vào tài khoản của chủ đầu tư.

Tuy nhiên, từ ngày 1/3/2018 đến tháng 6/2023, Nguyễn Ngọc Tiền đã ký hợp đồng và thu hơn 131 tỷ đồng của hàng chục khách hàng.

Trong đó, 13 khách hàng tố cáo Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng bán 19 nền đất dự án, chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng. Nhà chức trách cho rằng, hành vi của Nguyễn Ngọc Tiền đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.