Khởi tố 9 thanh niên ở Hưng Yên truy đuổi khiến 2 người trọng thương

Ngày 6/12, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 thanh niên về tội Gây rối trật tự công cộng. Trong đó, 8 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú và một người bị tạm giam.

Hình ảnh hiện trường vụ gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, khoảng 22h ngày 22/9, Công an xã Ân Thi nhận tin báo về nhóm thanh thiếu niên chạy xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, bấm còi gây mất an ninh trật tự, sau đó xảy ra vụ tai nạn khiến hai nam thanh niên bị thương nặng.

Điều tra xác định khoảng 21h30 cùng ngày, nhóm 9 thanh niên ở xã Hồng Quang điều khiển 4 xe mô tô trên đường 276 thì gặp hai người ở xã Hoàng Hoa Thám đi xe không biển kiểm soát. Hai bên phát sinh mâu thuẫn.

Nhóm Hồng Quang sau đó lái xe tốc độ cao, lạng lách, rú ga, bấm còi truy đuổi. Hai thanh niên bỏ chạy bị mất lái, đâm vào tường bao nghĩa trang liệt sĩ xã Ân Thi và phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

Căn cứ tài liệu thu thập, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 9 bị can. Vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ.