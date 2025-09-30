Khởi tố 35 thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại Đà Nẵng

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết qua tiếp nhận thông tin từ các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, đơn vị đã tăng cường tuần tra, phát hiện nhiều thanh thiếu niên chạy xe máy không gắn biển số, di chuyển với tốc độ cao, mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự và gây nguy hiểm cho người đi đường.

Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định, trong các đêm 21-22/9, có 4 nhóm thanh thiếu niên với tổng số 48 đối tượng tham gia.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại khu vực đường 2/9, số thanh thiếu niên này mang theo nhiều loại hung khí khác nhau, tháo biển số hoặc che lại nhằm đối phó với lực lượng công an.

Các đối tượng chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, ném các vỏ chai bia xuống đường gây mất an ninh trật tự, khiến cho người đi đường hoang mang, lo sợ.

Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng còn mang theo hung khí để thị uy, nếu có nhóm nào khiêu khích, gây gổ thì đuổi đánh nhau.

Sau một tuần khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét, cơ quan công an đã lần lượt mời 48 đối tượng liên quan lên trụ sở làm việc.

Đến tối 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự đã tống đạt các quyết định khởi tố 35 bị can, trong đó bắt tạm giam 34 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ tội Gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, có 13 thanh thiếu niên khác được cơ quan công an giao cho gia đình bảo lãnh.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ 26 xe máy, 5 cây kiếm các loại, 3 dao, 3 bình xịt hơi cay… để phục vụ công tác điều tra làm rõ.