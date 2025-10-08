Khởi tố 10 thanh, thiếu niên mang hung khí đi tìm người để đánh

Chiều 8/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với 10 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cảnh sát, vào tối 4/10, Đ.T.D.(SN 2008, trú tại xã Minh Thanh) và N.N.N. (SN 2006, trú tại xã Bình Ca) đã rủ 9 đối tượng khác (tuổi từ 15 đến 17), cùng nhau tụ tập, sử dụng nhiều xe máy di chuyển với tốc độ cao, di chuyển từ xã Sơn Dương đi các phường trung tâm với mục đích tìm người gây sự, đánh nhau.

11 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, khi đến khu vực gầm cầu Bình Ca thuộc xã Thái Bình, các đối tượng đã dùng kiếm chém khiến anh P.H.Đ. (SN 2007, trú tại xã Thái Bình) bị thương.

Theo cảnh sát, vụ việc này đã khiến người dân bị hoang mang, lo lắng, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh và đến chiều 5/10 cảnh sát đã triệu tập toàn bộ 11 đối tượng liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.