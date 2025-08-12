Khởi tố 18 thanh, thiếu niên chém trọng thương một cụ ông

Ngày 12/8, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố 18 thanh, thiếu niên từ 15 đến 30 tuổi về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Trong số này có 13 thanh niên bị bắt tạm giam, 1 thiếu niên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự; số còn lại bị cấm rời khỏi nơi cư trú.

Trước đó, khoảng 22h40 ngày 26/7, ông Phạm Văn L. (58 tuổi) trình báo công an xã Vĩnh An về việc anh ruột ông là Phạm Văn N. (62 tuổi) bị hàng chục thanh thiếu niên không rõ lai lịch dùng dao chém trọng thương.

Nhóm thanh, thiếu niên bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi gây án, các đối tượng lên xe mô tô tẩu thoát. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Vĩnh An vào cuộc truy xét nóng các đối tượng.

Chưa đầy 48h, các trinh sát đã xác định và mời về trụ sở 19 đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ. Các đối tượng này đều sống trên địa bàn 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng ban đầu tìm cách chối tội nhưng sau đó đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo lời khai, L.H.A. do có mâu thuẫn cá nhân nên rủ thêm hàng chục đối tượng khác hẹn H.H.C. (cùng 16 tuổi) đến bãi đất trống trên địa bàn xã Vĩnh An để giải quyết.

Hến 22h30 cùng ngày, nhóm của A. đi 8 xe máy, mang theo 2 dao tự chế, một két vỏ chai thủy tinh đến điểm hẹn. Tuy nhiên, khi không gặp nhóm của C., cả nhóm đã quay về. Trên đường về, đi qua nhà ông Phạm Văn Nhàn, nhóm này đã lấy một cây sắt giàn giáo bên hông nhà ông Nhàn để làm hung khí.

Nghe thấy tiếng động, ông Nhàn và người thân bước ra can ngăn. Lúc này, nhóm của A. đã ném vỏ chai thủy tinh vào nhà, gây ra cảnh hỗn loạn. Thấy tình hình phức tạp, ông Nhàn cầm cây sắt đánh loạn xạ để tự vệ. Ngay lập tức, một đối tượng trong nhóm đã xông vào vật ngã ông Nhàn xuống đường, sau đó một thiếu niên trong nhóm dùng dao chém nhiều nhát khiến ông bị thương nặng.

Cả nhóm lên xe tẩu thoát sau khi gây án, còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.