Nhóm thanh, thiếu niên vừa đi xe máy bốc đầu vừa livestream

Ngày 11/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các bị can gồm: Nguyễn Đức Hiếu (SN 2006); Nguyễn Tiến Đạt (SN 2007); Nguyễn Trung Đức (SN 2006); Lại Đức Chinh (SN 2007) cùng trú tại phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên; Bùi Văn Cường (SN 2007, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) và Lò Tiến Đại (SN 2007, trú tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên).

Các đối tượng cùng phương tiện điều khiển gây rối trật tự công cộng vào tối ngày 18/7, tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Trà Lý (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo cảnh sát, tối 18/7, trong quá trình tụ tập để đến quảng trường Thái Bình chơi, 6 đối tượng trên đã rủ nhau điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, bốc đầu trên đường Võ Nguyên Giáp. Nhóm này còn sử dụng điện thoại quay phát livestream trên ứng dụng Tiktok.

Sau khi có 250 người xem, nhóm đối tượng bàn bạc nếu đủ 700 người xem thì 1 trong số 6 người sẽ điều khiển xe máy thực hiện động tác “đá gầm” (chống chân giữa của xe quẹt xuống mặt đường phát ra tia lửa).

Tuy nhiên, khi lượt tương tác đang tiếp tục tăng thì ứng dụng Tiktok đã dừng phát sóng trực tiếp vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh, thiếu niên đã thừa nhận hành vi vi phạm. Trong số 6 đối tượng có 2 người đang hưởng án treo, cũng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra, mở rộng vụ án.