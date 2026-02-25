Khởi tố 2 người đàn ông làm giả giấy khám sức khỏe

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ vừa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Lục Văn Hương (SN 1972) và ông Trần Quốc Nghĩa (SN 1987, cùng trú tại xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ), thu giữ nhiều giấy khám sức khỏe giả mang tên Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc đã được đóng dấu đỏ, ký tên sẵn nhưng để trống thông tin người khám.

Công an thông báo quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lục Văn Hương (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Nghĩa làm nghề in ấn, quảng cáo nên đã photocopy mẫu giấy khám sức khỏe rồi tìm kiếm hình ảnh dấu tròn của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc trên mạng internet, tự viết nội dung và giả chữ ký của bác sĩ tại bệnh viện này.

Ông Nghĩa trao đổi với ông Hương tiêu thụ số giấy tờ giả cho những người có nhu cầu, thu lợi bất chính.

Từ căn cứ đó, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lục Văn Hương và Trần Quốc Nghĩa để điều tra về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra xác định hai đối tượng có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ bản thân không có chức năng, thẩm quyền cấp giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi làm giả, ký giả chữ ký để bán cho người có nhu cầu, hưởng lợi cá nhân.

Trần Quốc Nghĩa bị khởi tố về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Hành vi đó không chỉ vi phạm pháp luật mà còn xâm phạm hoạt động quản lý trong lĩnh vực y tế, ảnh hưởng đến uy tín của cơ sở khám chữa bệnh, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại cơ sở, nhất là khi giấy tờ giả được sử dụng trong tuyển dụng lao động.

Công an nhấn mạnh, vụ việc là lời cảnh báo đối với những cá nhân có nhu cầu sử dụng giấy khám sức khỏe không đúng quy định nhằm hợp thức hóa hồ sơ xin việc. Việc sử dụng giấy tờ giả có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, bị xử lý theo quy định của