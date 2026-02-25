Phó Tổng giám đốc Nhiệt điện Quảng Ninh bị khởi tố

Ngày 24/2, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) công bố thông tin về việc một lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố, tạm giam.

Theo nội dung công bố, ngày 23/2, công ty nhận được Văn bản số 275/VPCQCSĐT-P3 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với đảng viên vi phạm pháp luật.

Ông Lê Việt Cường, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc công ty, bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền.

Theo khoản 3, Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, ông Lê Việt Cường không còn tư cách Thành viên Hội đồng quản trị kể từ thời điểm bị khởi tố.

Thông tin trên đã được doanh nghiệp công bố trên trang thông tin điện tử theo quy định.

Doanh nghiệp được thành lập năm 2002, hiện quản lý, vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh với 4 tổ máy, tổng công suất 1.200MW; sản lượng điện thiết kế bình quân khoảng 7,2 tỷ kWh mỗi năm.

Hiện QTP có 4 cổ đông lớn gồm: Tổng Công ty Phát điện 1, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP.