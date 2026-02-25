Lĩnh án tù vì chở pháo thuê lấy 1 triệu đồng tiền công

Tòa án nhân dân khu vực 8 Hải Phòng vừa phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8 mở phiên tòa lưu động tại hội trường Nhà văn hóa tổ dân phố số 31, phường Lê Thanh Nghị.

Bị cáo Quý tại phiên tòa (Ảnh: Đ.X.).

Theo cáo trạng, do cần việc làm, Quý quen một người tên Hoàng A. qua mạng xã hội và nhận lời vận chuyển pháo thuê với tiền công 1 triệu đồng.

Bị cáo tiếp nhận nhiều pháo hình trụ và 2 giàn pháo, đựng trong ba lô và túi xách. Sau đó, Quý thuê taxi mang số hàng này đến điểm hẹn để giao với giá 6 triệu đồng.

Khi đang giao pháo cho khách, Quý bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Văn Quý 7 tháng tù về tội Vận chuyển hàng cấm, theo điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025.