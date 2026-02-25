Lĩnh án tù vì chở pháo thuê lấy 1 triệu đồng tiền công
(Dân trí) - TAND khu vực 8 Hải Phòng tuyên phạt Phạm Văn Quý 7 tháng tù vì vận chuyển pháo nổ thuê, hưởng tiền công 1 triệu đồng.
Tòa án nhân dân khu vực 8 Hải Phòng vừa phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8 mở phiên tòa lưu động tại hội trường Nhà văn hóa tổ dân phố số 31, phường Lê Thanh Nghị.
Theo cáo trạng, do cần việc làm, Quý quen một người tên Hoàng A. qua mạng xã hội và nhận lời vận chuyển pháo thuê với tiền công 1 triệu đồng.
Bị cáo tiếp nhận nhiều pháo hình trụ và 2 giàn pháo, đựng trong ba lô và túi xách. Sau đó, Quý thuê taxi mang số hàng này đến điểm hẹn để giao với giá 6 triệu đồng.
Khi đang giao pháo cho khách, Quý bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Văn Quý 7 tháng tù về tội Vận chuyển hàng cấm, theo điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025.