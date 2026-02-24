Khởi tố người đàn ông trộm 14 chỉ vàng của hàng xóm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bùi Quang Huy (SN 1986, trú xã Khoái Châu, Hưng Yên) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo trình báo, khoảng 12h ngày 8/2, bà N.T.X. (63 tuổi, trú xã Khoái Châu) đi làm về thì phát hiện cửa nhà bị cạy phá. Gia đình bà bị mất 14 chỉ vàng và 10 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị khoảng 245 triệu đồng.

Bùi Quang Huy tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Khoái Châu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 khám nghiệm hiện trường, tổ chức xác minh, điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Huy là người thực hiện hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, nghi phạm đã rời khỏi địa phương.

Công an xã Khoái Châu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự truy tìm và bắt giữ Huy khi người này đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Khi bị bắt, lực lượng công an thu giữ 14 chỉ vàng và khoảng 3 triệu đồng tiền mặt trên người Huy. Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận là hàng xóm của bà X., do cần tiền tiêu xài nên đã lợi dụng lúc gia đình vắng nhà để đột nhập trộm cắp.

Sau khi lấy được tài sản, Huy bỏ trốn, thuê nhà trọ và đã tiêu xài hơn 6 triệu đồng. Vụ án đang được công an tiếp tục điều tra.