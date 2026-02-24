Bắt nghi phạm cướp dây chuyền vàng ở Quảng Ninh

Ngày 24/2, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về vụ việc cướp dây chuyền vàng trên địa bàn do Hồ Thiên Mạnh (SN 1996, trú xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) gây ra.

Theo công an, chiều 21/2, do không có việc làm và thiếu tiền tiêu xài, Mạnh nảy sinh ý định cướp giật tài sản tại các cửa hàng vàng. Trước khi gây án, người này mua một con dao mang theo để sử dụng khi cần thiết.

Công an đọc các quyết định tố tụng đối với Hồ Thiên Mạnh (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 17h30 cùng ngày, Mạnh đến tiệm vàng Ngọc Oanh (tổ 1, khu Trung Sơn 1, phường Cửa Ông) giả vờ hỏi mua vàng. Khi chủ tiệm đưa một sợi dây chuyền vàng 24K, khối lượng 5 chỉ, trị giá khoảng 85 triệu đồng cho xem, nghi phạm lợi dụng sơ hở cầm tài sản bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp Công an phường Cửa Ông và người dân khẩn trương truy xét. Lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công nghi phạm sau đó.

Tại cơ quan công an, Hồ Thiên Mạnh thừa nhận toàn bộ hành vi. Cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, ra quyết định tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo các hộ kinh doanh vàng bạc, đá quý cần nâng cao cảnh giác khi giao dịch với khách lạ, nhất là vào cuối ngày.

Các hộ kinh doanh cũng được khuyến cáo trang bị hệ thống camera, chuông báo động và phương án bảo đảm an ninh phù hợp; khi phát hiện vụ việc cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, tránh manh động gây nguy hiểm.