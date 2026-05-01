Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 1/5, Công an phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã khởi tố bị can N.V.D. và N.T.V., cùng trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi để điều tra về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Theo điều tra, từ tháng 5 đến tháng 7/2025, một công ty trên địa bàn phường Kon Tum nhận thi công nhiều công trình. Trong quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều khoản chi không có hóa đơn, chứng từ.

Công an phường Kon Tum đã đọc lệnh khởi tố D. (áo trắng) về tội Mua bán hóa đơn trái phép (Ảnh: Công an phường Kon Tum).

Để hợp thức hóa chi phí, D. (kế toán trưởng công ty) đã móc nối với V. (không phải nhân viên công ty) mua hóa đơn xăng dầu.

Cơ quan công an xác định, D. nhận 82 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hơn 160 triệu đồng do V. cung cấp. Số hóa đơn này được sử dụng để kê khai tăng giá trị hàng hóa, dịch vụ đầu vào, qua đó làm giảm số thuế phải nộp cho doanh nghiệp.

Công an phường Kon Tum đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cần chấp hành nghiêm quy định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, không mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào hoặc khai khống chi phí.