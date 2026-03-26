Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn "ma" hơn 31 tỷ đồng

Sáng 26/3, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Liên quan vụ án này, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Viết Dự (49 tuổi, ngụ TP Hà Nội) và cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Thị Mỹ Cơ (60 tuổi, ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang). Riêng bị can của vụ án Phạm Ngọc Liềm (59 tuổi, chồng bị can Mỹ Cơ) hiện đang chấp hành án trong một vụ án khác.

Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Đỗ Viết Dự (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, từ năm 2016 đến 2018, Đỗ Viết Dự cùng vợ chồng Liềm - Cơ đã sử dụng pháp nhân của 6 công ty để xuất bán hóa đơn GTGT khống cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Các mặt hàng ghi khống chủ yếu là cát, đá và vật liệu thi công công trình.

Bước đầu xác định, nhóm này đã xuất 34 hóa đơn khống với tổng giá trị thanh toán hơn 31 tỷ đồng (trong đó tiền thuế GTGT hơn 2,8 tỷ đồng), thu lợi bất chính hơn 420 triệu đồng.

Đối với vợ chồng Phạm Ngọc Liềm và Nguyễn Thị Mỹ Cơ, công an xác định cả 2 đã giúp sức cho Dự bán 15 hóa đơn khống cho 5 công ty, số tiền thu lợi bất chính trên 191 triệu đồng, hưởng lợi hơn 56 triệu đồng.

Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.