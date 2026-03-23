Khởi tố loạt giám đốc, chủ doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 23/3, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Trong số các bị can này có 4 giám đốc, chủ của doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Theo công an, trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp phát sinh nhiều chi phí như vận chuyển, mua vật tư, thiết bị… nhưng không có hóa đơn giá trị gia tăng. Để hợp thức đầu vào, giảm thuế phải nộp, các bị can đã mua bán hàng trăm hóa đơn khống với chi phí 6-10% giá trị trước thuế.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố bị can (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trong số 6 bị can, có 2 người thực hiện việc môi giới, trung gian mua bán hóa đơn giá trị gia tăng giữa các "đầu nậu" với chủ doanh nghiệp, hưởng chênh lệch 1% giá trị trước thuế.

Các đối tượng sử dụng tài khoản cá nhân để luân chuyển dòng tiền, đồng thời xé nhỏ giá trị hóa đơn dưới 20 triệu đồng nhằm “lách” quy định.

Công an thành phố Đà Nẵng đang mở rộng điều tra vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép này.