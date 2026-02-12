Ba giám đốc và một công chức thuế bị khởi tố vì mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 4 đối tượng về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: H.T.K., công chức thuế cơ sở 3, Đà Nẵng; L.T.D.N., Giám đốc Công ty TNHH phân phối nước giải khát Gia Hưng; N.Đ.A.T., Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tuấn Thuyền Tùng và D.V.P., Giám đốc Công ty TNHH Phong Lá Đỏ.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2024, H.T.K. đã lợi dụng chức vụ, sự am hiểu chuyên môn nghiệp vụ và các mối quan hệ trong lĩnh vực tài chính - thuế để cấu kết với các đối tượng trên. Mục đích là tổ chức thu mua vật liệu xây dựng, chủ yếu là đất, cát, đá, cung cấp cho các trạm trộn bê tông, dự án san lấp mặt bằng trên địa bàn Đà Nẵng.

4 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Để tạo vỏ bọc pháp lý và thuận lợi trong hoạt động kinh doanh, K. không thành lập doanh nghiệp mới mà tìm cách sang nhượng các doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm, đang trong quá trình chuẩn bị giải thể nhằm tăng độ tin cậy với đối tác.

Chỉ trong thời gian ngắn, K. đã sang nhượng và trực tiếp sở hữu 2 doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Tấn Đạt Phát và Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Trí Hồng Phát, sau đó đưa vào hoạt động.

Dưới sự chỉ đạo của K., 2 doanh nghiệp này không chỉ thực hiện hoạt động kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng mà còn bị biến thành công cụ để xuất bán khống hóa đơn, hợp thức hóa nguồn cát được thu mua trôi nổi trên thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan chức năng khám xét trụ sở công ty của các đối tượng liên quan (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Để cân đối số liệu đầu vào trên sổ sách kế toán, K. đã chỉ đạo T. và N. liên hệ P. mua số lượng lớn hóa đơn đầu vào trị giá hàng chục tỷ đồng. Đáng chú ý, các mặt hàng ghi trên hóa đơn như đồ uống, sữa các loại hoàn toàn không phù hợp với hoạt động kinh doanh cát, đá của các doanh nghiệp này.

Lợi dụng việc Công ty TNHH MTV Tấn Đạt Phát có ký kết hợp đồng nguyên tắc với các mỏ khoáng sản, K. còn móc nối với các đối tượng để xuất bán khống nhiều hóa đơn giá trị lớn cho các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng khác trên địa bàn Đà Nẵng.

Nhằm che giấu vai trò cầm đầu, K. đã bàn giao chữ ký số và việc quản lý công nợ mua bán hóa đơn của Công ty Tấn Đạt Phát cho T., còn bản thân đứng phía sau chỉ đạo, điều hành.

Để hợp thức hóa giá trị pháp lý của hóa đơn, các đối tượng đã thực hiện thủ đoạn “xoay vòng dòng tiền”. Khách hàng chuyển khoản tiền mua hóa đơn vào tài khoản công ty do K. kiểm soát, sau đó rút tiền mặt trả lại cho khách hàng sau khi khấu trừ mức “hoa hồng” 8-10%.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hàng trăm hóa đơn với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng.