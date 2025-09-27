Kẻ biến thái khống chế, xâm hại phụ nữ trên đường vắng

Ngày 27/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Quang Nhật (SN 1999, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về tội Hiếp dâm.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 6/5, khi chị N.T.T.H. (SN 1993, trú tại xã Điện Bàn Tây, Đà Nẵng) đi xe máy một mình từ trung tâm thành phố về nhà, Nhật đã bám theo, lựa đoạn đường vắng để khống chế và có hành vi xâm hại nạn nhân.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giam đối tượng Lê Quang Nhật (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Nhờ sự chống trả quyết liệt của nạn nhân, cùng lúc có người dân xuất hiện, Nhật hoảng sợ bỏ chạy.

Phòng Cảnh sát hình sự đang khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, hành vi của đối tượng thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho phụ nữ khi tham gia giao thông ban đêm.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, nhất là phụ nữ, hạn chế đi lại một mình ở những đoạn đường vắng, trang bị kỹ năng tự vệ và kịp thời báo tin cho người thân khi di chuyển ban đêm.