Thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt 18 tỷ đồng của "liên minh đa cấp"

Ngày 25/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án hình sự Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, xảy ra từ năm 2024 đến nay tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

“Liên minh đa cấp” do Liu Xiaofeng (tên thường gọi là “Jack”, SN 1983, quốc tịch nước ngoài) điều hành; Trần Hùng Cường, Nguyễn Đăng Đông (cùng SN 1984, đều trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) và đồng bọn trực tiếp thực hiện.

Cơ quan công an bắt giam đối tượng Trần Hùng Cường (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tháng 12/2024, do có mối quan hệ quen biết từ trước, Nguyễn Đăng Đông liên hệ với Trần Hùng Cường gặp Liu Xiaofeng tại Hà Nội, để bàn bạc tổ chức hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short.

Cả 3 thống nhất vừa tự đứng tên, vừa thuê người đứng tên để thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L, trụ sở chính đặt tại đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải, Đà Nẵng.

Văn phòng đại diện miền Trung đặt tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An và văn phòng đại diện miền Bắc đặt tại phường Khương Đình, TP Hà Nội.

Sau khi thành lập công ty và các văn phòng đại diện, dưới sự chỉ đạo của Liu Xiaofeng, Đông và Cường tổ chức kêu gọi đầu tư theo hình thức đa cấp, nhưng không phải mua bán sản phẩm hay dịch vụ có thật.

Cơ quan công an bắt giam đối tượng Nguyễn Đăng Đông (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Thay vào đó, người tham gia mua các gói đầu tư như “Thẻ xem phim” và “Bản quyền”. Khi tham gia đầu tư, các đối tượng cam kết trả lãi suất cao (11-17%/tháng). Nếu người đầu tư kêu gọi được những người khác tham gia (cấp dưới), sẽ được hưởng các mức hoa hồng 5-20% tùy theo cấp (gồm 5 cấp, từ F1 đến F5).

Theo công an, thực chất đây là hình thức lấy tiền của người đầu tư sau trả cho người đầu tư trước. Thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi, thường xuyên tổ chức các hội thảo trực tiếp và trực tuyến, dụ dỗ hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước tham gia.

Trần Hùng Cường khai, khi thấy lượng nhà đầu tư tham gia đủ lớn, thực hiện chỉ đạo của Liu Xiaofeng, ngày 21/8, các đối tượng đánh sập trang web và cổng thanh toán của công ty, chiếm đoạt toàn bộ tiền của nhà đầu tư. Số tiền này sau đó được chuyển vào tài khoản ngân hàng do Liu Xiaofeng quản lý.

Cơ quan công an xác định số tài khoản đăng ký trên nền tảng BTC Short tính đến ngày 10/9 là 11.088 tài khoản, với tổng số tiền các nhà đầu tư đã nạp vào gần 18 tỷ đồng.

Ngày 11/9, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia Bộ Công Thương xác nhận, đơn vị này chưa cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L và cũng chưa nhận được văn bản đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nào cấp cho công ty trên.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an thành phố Đà Nẵng thông báo các cá nhân, tổ chức liên quan đến nhóm lừa đảo nêu trên khẩn trương liên hệ, trình báo để được hướng dẫn, giải quyết.