Truy tìm đối tượng người Trung Quốc trong vụ trộm 600 triệu đồng ở Đà Nẵng

Wang Meng là đối tượng cầm đầu trong vụ trộm cắp hơn 600 triệu đồng xảy ra tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, ngày 16/8.

Hai đối tượng người Trung Quốc liên quan đến vụ án gồm Xia Feiyang (SN 2006) và Zhang Haoran (SN 2008) đang bị cơ quan công an tạm giữ hình sự.

Xia Feiyang và Zhang Haoran và tang vật vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Như Dân trí đưa tin, chiều 16/8, chị Lê Thị Thùy Trâm (SN 2000, trú tại xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng) cùng bạn trai là anh Li Peng (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) đến cơ quan công an trình báo bị kẻ gian đột nhập nhà trên đường Lê Quang Đạo, phường Ngũ Hành Sơn, lấy trộm tiền mặt và trang sức.

Chỉ sau 6 giờ tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến 21h cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện và phối hợp với đồn Công an cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bắt giữ Xia Feiyang và Zhang Haoran, khi cả 2 đang trên đường ra sân bay quốc tế Đà Nẵng bỏ trốn về nước.

Riêng Wang Meng là đối tượng cầm đầu đang bỏ trốn nên Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định truy tìm.