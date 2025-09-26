Người đàn ông chuyển cuộc gọi đòi nợ về đường dây nóng Bộ Công an

Ngày 26/9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với N.A.Q. (SN 1996, trú tại phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Q. là người dùng số điện thoại 0762749451 đăng ký vay nợ tài chính qua app. Khi đến hạn, Q. không có tiền trả nợ nên bị nhiều số điện thoại gọi đến đe dọa, gây áp lực.

N.A.Q. cài đặt chuyển cuộc gọi đòi nợ về số đường dây nóng Bộ Công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Liên tục bị điện thoại đòi nợ trong thời gian dài, lúc 20h44 ngày 23/8, khi nhận cuộc gọi đòi nợ, Q. đã chuyển cuộc gọi từ số điện thoại cá nhân về số đường dây nóng của Bộ Công an.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc xử lý các đối tượng có dấu hiệu vi phạm chuyển cuộc gọi về số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an trái quy định, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh.

Cơ quan công an xác định Q. là người sở hữu số điện thoại 0762749451 đã thực hiện chức năng chuyển tiếp cuộc gọi về số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an trái quy định.

Ngày 12/9, Công an thành phố Đà Nẵng mời Q. làm việc, đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình.