Công an Đà Nẵng quyết liệt xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên “hổ báo”

Rạng sáng 21/9, nhiều đối tượng tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách, gây rối trên tuyến đường 2/9 và Cách Mạng Tháng Tám. Thông tin được báo về Công an thành phố Đà Nẵng.

Xác định đây là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và đời sống người dân, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự huy động nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm, phối hợp cùng công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương truy xét.

Lực lượng công an đã triệu tập từng đối tượng có hành vi vi phạm, kể cả những trường hợp dùng ô tô đi theo, quay phim, phát tán trên mạng xã hội nhằm gây chú ý, cổ súy cho hành vi lệch chuẩn.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm và thành khẩn khai báo về các đối tượng cùng tham gia.

Trong các ngày 21-25/9, lực lượng cảnh sát hình sự đã huy động tối đa lực lượng trinh sát có kinh nghiệm, phối hợp cùng công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương truy xét hàng chục thanh thiếu niên gây rối trật tự trên đường phố.

Lực lượng công an đã làm rõ và phân loại số đối tượng vi phạm thành 4 nhóm, với hàng chục đối tượng tham gia gây rối trật tự công cộng.

Rạng sáng 21-25/9, hàng chục thanh thiếu niên gây rối trên các tuyến đường được đưa về trụ sở công an làm việc (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Nhóm một có 8 thanh niên 19-21 tuổi. Thấy TikTok có phát trực tiếp một nhóm mang hung khí “đua” trên đường 2/9, nhóm này rủ nhau nhập đoàn. Cả nhóm mang theo hung khí, chạy tốc độ cao, tụ tập khu vực trước Tượng đài 2/9 để cổ vũ, đến khoảng 4h thì giải tán.

Nhóm hai có 4 thanh niên đến đường 2/9 xem “livestream ngoài đời”. Tại hiện trường, nhóm nhập vào đoàn, liên tục chạy nhiều vòng từ cầu Rồng đến Tượng đài 2/9 rồi ngược về cây xăng Bình Minh 6, biểu hiện phấn khích, cổ vũ hành vi mang hung khí gây rối của các đối tượng khác.

Nhóm ba có 6 đối tượng tụ tập tại cửa hàng tiện lợi ở đường Đỗ Bá rủ nhau "đi bão". Đến đường 2/9, nhóm gặp đối tượng khác cầm ba chĩa, dao tự chế, vỏ chai thủy tinh, chạy tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô và ném chai vào xe khác. Chạy nhiều vòng gây rối đến khoảng 3h, nhóm ba rời đi.

Nhóm bốn có 8 thanh niên cũng rủ nhau "đi bão" trên đường 2/9. Nhóm này mang theo một kiếm Nhật tự chế và một bình xịt hơi cay, nhập đoàn với nhiều đối tượng khác để chạy tốc độ cao, lạng lách, hò hét hù dọa người đi đường.

Công an Đà Nẵng kiên quyết đấu tranh với tình trạng thanh thiếu niên đua xe, dùng hung khí để "dương oai" trên đường phố (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngoài ra, còn rất nhiều thanh niên dù không quen biết nhau nhưng cũng tham gia lạng lách xe máy nhiều vòng trên đường 2/9, góp phần gây rối trật tự công cộng.

Công an đã thu giữ tang vật gồm 16 xe máy các loại, một ô tô, một bình xịt hơi cay, 2 dao phóng lợn dài khoảng 2m, 2 kiếm tự tạo dài khoảng 1,5m cùng 30 điện thoại di động.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã hẹn nhau qua mạng xã hội, tụ tập để “thị uy” vào lúc rạng sáng.

Công an thành phố Đà Nẵng cho rằng hành vi tụ tập mang hung khí, điều khiển phương tiện tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, ném vật cản xuống đường… tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định pháp luật hình sự.