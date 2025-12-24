Hỗn chiến giữa đêm, 20 thanh niên ở Phú Thọ bị khởi tố

Chiều 24/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 đối tượng liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Thượng Long và xã Minh Hòa.

Theo công an, 23h ngày 8/12, nhóm thanh niên điều khiển xe máy (che biển số) đi dàn hàng ngang với tốc độ cao, nẹt pô và mang theo vỏ chai bia, hung khí nóng di chuyển qua nhiều tuyến đường gây mất an ninh trật tự.

Quá trình tụ tập, nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc dùng vỏ chai bia và kiếm đánh nhau, làm Nguyễn Minh Quân (SN 2003) gãy chân, phải đi cấp cứu.

20 thanh niên đã bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thượng Long phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an làm rõ nhóm đối tượng liên quan gồm 20 thanh niên sinh năm 2003-2009 cùng trú tại xã Yên Lập, xã Xuân Viên và xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận trước khi thực hiện hành vi phạm tội đã có sự bàn bạc, thống nhất chuẩn bị hung khí để sẵn sàng ra tay khi có sự xung đột.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.