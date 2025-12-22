Ngăn chặn các cơ sở tái chế phế liệu "di chuyển" từ Bắc Ninh lên Phú Thọ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn vừa yêu cầu UBND các xã, phường trên địa bàn quản lý, giám sát chặt chẽ tất cả cơ sở sản xuất, đầu tư, kinh doanh trên địa bàn; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý dứt điểm các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép đầu tư, đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất, tái chế phế liệu.

Trường hợp vượt quá thẩm quyền, lãnh đạo Phú Thọ yêu cầu báo cáo và kiến nghị đề xuất ngay với cơ quan có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Việc này xuất phát từ phản ánh của báo chí gần đây về một số cơ sở sản xuất tái chế phế liệu ở tỉnh Bắc Ninh rục rịch tìm cách di chuyển sang tỉnh Phú Thọ cũng như các tỉnh lân cận sau khi bị chính quyền địa phương yêu cầu đóng cửa.

Các cơ sở sản xuất, tái chế phế liệu này đang muốn tiếp tục đầu tư hoạt động sản xuất thông qua hình thức hợp tác đầu tư hoặc liên doanh, liên kết đầu tư với các cơ sở sản xuất hiện có.

Làng Mẫn Xá (xã Văn Môn, huyện Yên Phong cũ, tỉnh Bắc Ninh) được mệnh danh là ngôi làng phế liệu lớn nhất miền Bắc với gần 30 năm làm nghề tái chế nhôm. Người dân luôn sống trong cảnh ô nhiễm trầm trọng khi các lò đúc nhôm hoạt động hết công suất (Ảnh: Toàn Vũ).

Phú Thọ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành và UBND xã Phù Ninh khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ phản ánh về Hợp tác xã Giấy Phù Ninh chưa được cấp giấy phép môi trường và đang trong thời gian bị đình chỉ vẫn tiếp tục sản xuất, xả nước thải ra môi trường.

Trường hợp có vi phạm phải kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về kết quả kiểm tra, xử lý trước ngày 25/12.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường.

Phú Thọ đề nghị công an tỉnh tăng cường chỉ đạo phòng chuyên môn, lực lượng công an xã, phường thực hiện tốt công tác nắm tình hình; giám sát, theo dõi để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa được cho phép đầu tư, đặc biệt là đối với các cơ sở sản xuất tái chế phế liệu trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, những chỉ đạo trên nhằm phòng ngừa nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và không để xảy ra tình trạng dịch chuyển các cơ sở tái chế phế liệu từ các tỉnh, thành phố khác về địa bàn Phú Thọ.