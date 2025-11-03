Triệu tập 14 thanh niên ở Hà Nội, Phú Thọ hỗn chiến trong đêm

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, đêm 1/11 Tổ tuần tra Công an xã Bình Nguyên nhận được tin báo của người dân về hai nhóm thanh niên sử dụng vỏ chai bia, tuýp sắt, dao phóng lợn đánh nhau gây thương tích trước quán bi-a “88 Club” (thôn Lương Câu, xã Bình Nguyên).

Có mặt tại hiện trường, công an làm rõ hai đối tượng tham gia vụ việc gồm D.T.Đ. (SN 2012, trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội) và Lê Trọng Tấn (SN 2008, xã Xuân Lãng, Phú Thọ). Tấn bị thương được đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên.

14 thanh niên ở Hà Nội, Phú Thọ bị công an triệu tập để làm rõ vụ đánh nhau trong đêm (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an xác định nhóm của Đ. gồm hơn 10 thanh niên đi trên 7 xe máy, mang theo tuýp sắt, dao phóng lợn đến thôn Lương Câu thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác dẫn đến xô xát, đập phá xe máy dựng trước quán bi-a.

Trong số hơn 20 đối tượng liên quan, công an đã triệu tập 14 đối tượng trú ở xã Tiến Thắng và xã Xuân Lãng để xác minh, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật về hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích.

Công an đề nghị người dân và phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện hành vi tụ tập, mang theo hung khí nóng gây mất an ninh trật tự.