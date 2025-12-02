Khởi tố 17 đối tượng gây rối, đánh nhau trên đường

Ngày 2/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố 17 đối tượng (17-20 tuổi, cùng trú tại thành phố Đà Nẵng) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trong 17 đối tượng bị khởi tố có 7 đối tượng bị bắt tạm giam, 10 đối tượng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các đối tượng bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, qua nắm bắt thông tin đăng tải trên mạng xã hội, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện tối 16/9, đã xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh thiếu niên tại khu vực công viên giao nhau các tuyến đường Bạch Đằng - Như Nguyệt - 3/2, phường Hải Châu.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 22h ngày 16/9, nhóm 1 (6 đối tượng) điều khiển 4 xe máy chạy qua một siêu thị trên đường 2/9 gặp nhóm 2 (11 đối tượng) đang đứng trước khu vực này.

Tại đây, đối tượng Võ Như Trường (nhóm 2) có hành vi khiêu khích, dẫn đến phát sinh mâu thuẫn giữa 2 bên. Sau khi rời khỏi khu vực, 2 nhóm tiếp tục gặp lại nhau trên đường 2/9.

Khi dừng đèn đỏ tại khu vực cầu Rồng, các đối tượng tiếp tục lời qua tiếng lại, rồi truy đuổi nhau bằng xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Chạy được một đoạn, một số đối tượng của nhóm 2 đã ép xe nhóm 1, dùng mũ bảo hiểm, dây thắt lưng để tấn công.

Một số đối tượng nhóm 1 cũng sử dụng cán cờ bằng kim loại đánh trả. Các đối tượng trong 2 nhóm rượt đuổi nhau đến khu vực công viên giao giữa đường Bạch Đằng - Như Nguyệt - 3/2 tiếp tục lao vào hỗn chiến, la hét, khiêu khích, gây mất an ninh trật tự giữa trung tâm thành phố.

Từ hình ảnh, clip trên mạng xã hội và quá trình điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã xác định toàn bộ 17 đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ và ra quyết định khởi tố theo quy định của pháp luật.