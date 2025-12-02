Mâu thuẫn qua điện thoại, 2 nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau hỗn chiến

Ngày 2/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã quyết định khởi tố bị can đối với 15 đối tượng; thực hiện lệnh bắt tạm giam 12 đối tượng để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng xảy ra rạng sáng 29/6 tại thôn 5, xã Tiên Phước.

Kết quả điều tra xác định, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ giữa nhóm thiếu niên tại xã Chiên Đàn và xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng.

Chỉ vì lời qua tiếng lại qua điện thoại, Nguyễn Tấn Huy (16 tuổi) gọi cho Trần Thị Tú Linh (13 tuổi) dẫn đến cãi vã. Nguyễn Hữu Vĩ (16 tuổi), đang ngồi cùng Linh cầm điện thoại thách thức Huy khiến 2 bên hẹn nhau “giải quyết”.

Nhóm thanh thiếu niên bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau đó, Nguyễn Văn Phát (16 tuổi) gọi Huỳnh Văn Triết (17 tuổi) nhờ huy động lực lượng. Các đối tượng lập nhóm chat trên Messenger để thách thức và ấn định thời gian, địa điểm hỗn chiến.

Từ lời khiêu khích trên mạng xã hội, 2 nhóm nhanh chóng tập hợp số lượng lớn thanh thiếu niên. Nhóm Vĩ mang theo súng ná bắn bi sắt, rìu và di chuyển bằng nhiều xe mô tô qua địa bàn xã Tiên Phước.

Nhóm Triết rủ thêm gần 15 thanh thiếu niên từ các thôn khác, vào chợ Chiên Đàn lấy hung khí như dao kiếm, kiếm Nhật tự chế, sau đó tiếp tục nhặt vỏ chai bia để làm công cụ tấn công.

Khoảng 1h ngày 29/6, hai nhóm giáp mặt tại khu vực cầu Vôi, xã Tiên Phước. Cả 2 bên liên tục nẹt pô, la hét, ném chai bia và dùng súng ná bắn bi sắt vào nhau, gây náo loạn tuyến quốc lộ 40B.

Vụ hỗn chiến khiến Trần Văn Hậu (16 tuổi, trú tại xã Tiên Phước); Nguyễn Quốc Dũng (19 tuổi, trú tại xã Tiên Phước) và Nguyễn Quang Tùng (14 tuổi, trú tại xã Tây Hồ) bị thương.

Sau khi ẩu đả, các đối tượng tẩu thoát, đưa người bị thương đi cấp cứu và cất giấu hung khí nhằm che giấu hành vi phạm tội. Vụ việc gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, giám định thương tích, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.