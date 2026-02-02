Hai thanh niên ở Lâm Đồng lái ô tô vận chuyển pháo bị công an bắt giữ

Ngày 2/2, Công an phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng, đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, xử lý hai thanh niên có hành vi mua bán pháo hoa trái phép.

Theo điều tra ban đầu của công an, vào 12h45 ngày 27/1, Công an phường La Gi phát hiện hai thanh niên điều khiển ô tô trên đường khu dân cư có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Tại đây, lực lượng công an phát hiện trên ô tô có 5 thùng giấy chứa nhiều hộp pháo hoa với tổng trọng lượng hơn 100kg.

Hai người vận chuyển pháo hoa trái phép bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Hai người trên xe chở pháo hoa là N.A.K. (SN 1988, trú tại xã Xuân Đường, tỉnh Đồng Nai) và N.A.C. (SN 2003, trú tại phường Phước Hội, Lâm Đồng). Làm việc với công an, hai người này khai nhận mua số pháo hoa nói trên từ một người lạ ở tỉnh Đồng Nai rồi vận chuyển về Lâm Đồng bán cho người có nhu cầu, kiếm lời.

Khi hai người đang giao hàng cho khách, bất ngờ bị công an phát hiện, bắt giữ. Được biết, số pháo hoa nói trên thuộc diện bị cấm tàng trữ, vận chuyển, mua bán.