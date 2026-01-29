Lâm Đồng sẽ tinh giản hơn 605 biên chế trong năm 2026

Ngày 29/1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch tinh giản biên chế năm 2026 nhằm tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Theo đó, trong năm 2026, tỉnh Lâm Đồng dự kiến tinh giản 605 cán bộ, công chức, viên chức thuộc 104 cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, 468 trường hợp được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, 137 trường hợp hưởng chính sách thôi việc ngay theo quy định.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại xã Lạc Dương, Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Được biết, cùng với việc giảm số lượng biên chế, tỉnh Lâm Đồng cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng nền hành chính tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Lâm Đồng cũng đưa ra nguyên tắc tinh giản đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, đúng quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nội vụ Lâm Đồng chủ trì tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế. Đồng thời giao sở này phối hợp cùng các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.