Hai đối tượng đi xe máy áp sát, giật dây chuyền bạc của cháu bé 9 tuổi

Ngày 14/4, Công an xã Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) cho biết đã bắt giữ hai đối tượng Bùi Quý Phong (SN 1997) và Trần Trung Kiên (SN 1998), đều trú ở tỉnh Phú Thọ, do liên quan vụ cướp dây chuyền bạc của một cháu nhỏ, gây bức xúc dư luận địa phương.

Đối tượng Trần Trung Kiên bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, cháu N.Đ.T. (SN 2017, xã Lâm Thao) đang chơi ở gần nhà thì bị hai nam thanh niên điều khiển xe Honda Dream tiếp cận, giật sợi dây chuyền bạc cháu đang đeo trên cổ. Một đối tượng dùng chân đạp vào vùng sườn bên trái của cháu bé, sau đó cả hai nhanh chóng bỏ chạy.

Giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính trên 1,3 triệu đồng, theo công an.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đặc biệt hành vi phạm tội hướng đến trẻ em, gây bức xúc nhân dân, Công an xã Lâm Thao tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp xác minh, truy xét nóng.

Đối tượng Bùi Quý Phong (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau thời gian ngắn, công an bắt giữ được Bùi Quý Phong và Trần Trung Kiên. Cả hai khai nhận do không có tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Công an xã Lâm Thao đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao hai đối tượng cùng tang vật, tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.