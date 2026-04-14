Trộm ô tô, lái xe gây tai nạn rồi... leo lên ngọn dừa trốn

Ngày 14/4, Công an phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang lấy lời khai của Y Ginta Byă (19 tuổi, trú tại xã Cư M’gar, Đắk Lắk) và Lê Hồng Hiền (16 tuổi, trú tại xã Cư Jút, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi trộm cắp ô tô.

Theo lời khai ban đầu, tối 13/4, Y Ginta Byă và Hiền đến địa bàn phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để ăn nhậu. Sau 3 cuộc nhậu liên tiếp, 2 đối tượng bàn nhau đi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng trộm ô tô rồi điều khiển gây tai nạn (Ảnh: Thành Lê).

Khoảng 2h30 ngày 14/4, khi Y Ginta Byă và Hiền đi đến đường Hùng Vương (phường Tân Lập), cả 2 đối tượng đã phát hiện ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 47T-372.xx đỗ trước nhà nhưng không khóa cửa xe và có sẵn chìa khóa bên trong.

Lúc này, dù không biết lái xe, không có bằng lái nhưng Y Ginta Byă trực tiếp điều khiển ô tô. Khi di chuyển trên đường Trần Quý Cáp (phường Tân Lập), đối tượng này không làm chủ được tay lái, phương tiện đã tông vào xe tải đang đậu bên đường và lao lên dải phân cách cứng rồi dừng lại.

Đối tượng Y Ginta Byă tại cơ quan công an (Ảnh: Thành Lê).

Sau vụ việc, 2 đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, ẩn náu tại một vườn cà phê. Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an vào cuộc điều tra, phát hiện cả 2 đang trèo lên một cây dừa trong rẫy để trốn.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã trộm ô tô với mục đích mang về nhà cất giấu rồi tìm cách tiêu thụ lấy tiền tiêu xài.