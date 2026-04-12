Bắt tạm giam người phụ nữ 76 tuổi liên tục gây rối, xúc phạm lãnh đạo tỉnh

Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc (76 tuổi, trú tại tổ 10, phường Điện Biên Phủ) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Thị Ngọc nhiều lần đến trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để hò hét, gây mất an ninh trật tự. Đối tượng còn sử dụng lời nói bịa đặt, đưa thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của lãnh đạo tỉnh.

Trước đó, ngày 9/11/2025, Công an phường Điện Biên Phủ đã xử phạt vi phạm hành chính đối với người này về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, sau khi bị xử phạt, đối tượng không chấp hành mà tiếp tục tái diễn vi phạm.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc (Ảnh: An ninh Điện Biên).

Đáng chú ý, ngày 2/4, tại khu vực tiếp công dân của Tỉnh ủy Điện Biên, Nguyễn Thị Ngọc tiếp tục có hành vi hò hét, chửi bới, đưa ra các yêu sách vô căn cứ nhằm gây áp lực đối với lãnh đạo tỉnh.

Dù đã được cán bộ tiếp công dân nhắc nhở, yêu cầu tuân thủ nội quy, không phát ngôn sai sự thật và không xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, đối tượng vẫn cố tình không chấp hành, tiếp tục gây mất trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của cơ quan.

Căn cứ quy định pháp luật, ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.