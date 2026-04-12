Tai nạn giao thông trên đèo Tam Đảo diễn biến phức tạp

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian qua xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây thương vong về người và tài sản trên khu vực đèo Tam Đảo - đường lên xuống khu du lịch Tam Đảo nổi tiếng.

Trong đó, sáng 26/4/2025 tại km19 quốc lộ 2B xảy ra vụ tai nạn lật xe khách 35 chỗ ngồi khiến 3 người tử vong, 14 người bị thương.

Trưa ngày 19/7/2025, ô tô con 4 chỗ mất lái lao xuống vực tại km21 quốc lộ 2B làm 5 người bị thương.

Ngày 8/3 vừa qua xảy ra vụ tai nạn tại km19 quốc lộ 2B, ô tô 35 chỗ biển kiểm soát 50H-67118 đâm va vào taluy dương, chiều từ đỉnh Tam Đảo xuống chân núi.

Ô tô khách lao xuống vực ở Tam Đảo khiến 7 người bị thương, chiều 29/3 (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Gần nhất, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 29/3 tại km20 quốc lộ 2B (Thôn 2, xã Tam Đảo) khi ô tô khách 29 chỗ mang BKS 29B-098.15 lao vào taluy âm rồi rơi xuống vách núi cách đường giao thông 20m. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương, gây hoang mang cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Nguyên nhân dẫn tới những vụ ô tô mất lái, lao xuống vực

Công an cho biết, các vụ tai nạn trên cho thấy mức độ nguy hiểm của tuyến đường đèo lên Tam Đảo, đặc biệt tại các khu vực có độ dốc lớn, nhiều khúc cua gấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

Một số nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các vụ tai nạn cũng được cơ quan công an nhận diện. Trong đó, đèo Tam Đảo có địa hình dốc, nhiều khúc cua gấp nguy hiểm.

“Quốc lộ 2B lên Tam Đảo có đặc thù đường đèo núi quanh co, độ dốc lớn, nhiều khúc cua tay áo liên tiếp, tầm nhìn bị che khuất. Khi vào cua, nếu lái xe không giảm tốc độ kịp thời rất dễ mất lái, va vào taluy hoặc lao xuống vực”, công an cho hay.

Người điều khiển phương tiện không quen đường đèo cũng được xác định là một nguyên nhân. Theo công an, nhiều lái xe, đặc biệt từ nơi khác đến, chưa có kinh nghiệm đi đường đèo, không nắm được đặc điểm tuyến đường nên xử lý tình huống chậm, dễ bị bất ngờ tại các khúc cua gấp.

Một số trường hợp điều khiển xe với tốc độ cao, không làm chủ được phương tiện khi xuống dốc, lúc vào cua dẫn đến trượt bánh, mất lái.

Ô tô 35 chỗ biển kiểm soát 50H-67118 đâm va vào taluy dương, chiều từ đỉnh Tam Đảo xuống chân núi hôm 8/3 (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Bên cạnh đó, kỹ năng lái xe đường đèo của nhiều tài xế còn hạn chế. Việc không sử dụng số thấp khi xuống dốc, lạm dụng phanh (rà phanh liên tục) dễ dẫn đến hiện tượng “mất phanh”, đặc biệt với các xe chở đông người hoặc tải trọng lớn.

Cũng theo công an, vào mùa mưa bão hoặc những ngày có sương mù dày đặc, mặt đường trên đèo Tam Đảo trở nên trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ trượt bánh, va chạm hoặc lao xuống vực.

Đó là chưa kể, một số phương tiện không được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, đặc biệt hệ thống phanh, lốp xe đã mòn, tiềm ẩn nguy cơ hỏng hóc khi di chuyển trên đường đèo dốc. “Còn tình trạng vượt ẩu, lấn làn, sử dụng rượu bia khi lái xe, hoặc chủ quan khi điều khiển phương tiện trên đường đèo nguy hiểm”, công an nhấn mạnh.

Lên Tam Đảo, tài xế cần lưu ý những điều gì?

Trước thực tế đó, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao ý thức và trang bị đầy đủ kỹ năng khi tham gia giao thông trên tuyến đường đèo núi nguy hiểm.

“Phải kiểm tra phương tiện trước khi di chuyển, đảm bảo phanh hoạt động tốt (cả phanh trước và sau); lốp xe đủ áp suất, không mòn; đèn chiếu sáng, còi và gương đầy đủ, hoạt động ổn định. Đối với xe máy nên ưu tiên xe số hoặc xe côn tay để dễ kiểm soát khi xuống dốc”, công an nêu rõ.

Khi lên dốc hoặc xuống dốc phải sử dụng số thấp (số 1, 2 hoặc 3 tùy địa hình) để tăng độ bám và giảm áp lực lên phanh. Tài xế tuyệt đối không rà phanh liên tục khi xuống dốc vì dễ dẫn đến hiện tượng cháy phanh, mất phanh.

Một khúc cua trên đèo Tam Đảo (Ảnh: Du lịch).

Cơ quan công an khuyến nghị khi vào cua cần giảm tốc độ từ trước, không phanh gấp trong cua để tránh trượt bánh, văng xe. Với xe số tự động nên sử dụng chế độ hỗ trợ đổ đèo (L, D1, D2…) thay vì chỉ dùng chân phanh.

Khi trời mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt, tài xế phải giảm tốc độ tối đa, bật đèn chiếu sáng và đèn sương mù (nếu có). Trường hợp sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế dưới mức an toàn nên tạm dừng di chuyển tại vị trí an toàn.

“Nếu phát hiện xe có dấu hiệu mất phanh, tài xế cần nhanh chóng về số thấp, tận dụng phanh động cơ, đánh lái vào taluy dương để giảm thiệt hại. Khi xảy ra sự cố, tai nạn cần bình tĩnh, nhanh chóng đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời báo cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ kịp thời”, cơ quan công an nêu rõ.