Khởi tố 40 "cần thủ" đến từ nhiều tỉnh

Ngày 12/4, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố 40 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức câu cá trao thưởng, để điều tra về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Cầm đầu sới bạc là Đinh Bộ Lĩnh (31 tuổi), trú tại xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk.

Tham gia hồ câu trá hình, 40 người bị khởi tố (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo điều tra ban đầu, Lĩnh thuê lại hồ câu của một người dân tại địa bàn xã Ea Knuếc, để tổ chức kinh doanh câu cá trao thưởng bằng tiền nhằm thu lợi bất chính.

Lĩnh sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin về thời gian, địa điểm, cơ cấu giải thưởng và mức phí tham gia. Mỗi người tham gia chơi sẽ phải đóng 2,5 triệu đồng.

Ngày 28/3, hồ câu chính thức khai trương thu hút các con bạc đến từ nhiều tỉnh như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Gia Lai và Thanh Hóa.

Khoảng 16h30 cùng ngày, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đột kích hồ câu, bắt quả tang hàng chục đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức câu cá trao thưởng bằng tiền. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 120 triệu đồng, 34 cần câu các loại cùng nhiều tang vật có liên quan.

Bước đầu, Đinh Bộ Lĩnh khai nhận đã thu của hàng chục con bạc hơn 107 triệu đồng. Số tiền này, đối tượng trích 80-85% chi trả giải thưởng, chi phí tổ chức và số còn lại đối tượng thu lợi bất chính.

Theo cơ quan công an, đối tượng Lĩnh công bố giải thưởng là hiện vật bằng cây cần câu có giá trị 2-30 triệu đồng, nhưng thực tế các giải đều được chi trả bằng tiền mặt.