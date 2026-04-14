Đối tượng trốn truy nã gần 40 năm bị bắt ở Hà Nội

Thông tin được Công an tỉnh Phú Thọ đưa ra sáng 14/4. Theo hồ sơ, năm 1986, ông Cù Ngọc Tân bị TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tuyên phạt 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Thanh Hà (cũ), đầu năm 1987, đối tượng này trốn khỏi nơi giam giữ và bị phát lệnh truy nã.

Gần 40 năm lẩn trốn, ông Tân di chuyển qua nhiều địa phương, thậm chí ra nước ngoài, liên tục thay đổi danh tính, nhân thân nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, trong thời gian trốn truy nã ông Tân tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật dưới các tên gọi khác nhau, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy tìm.

Đối tượng truy nã Cù Ngọc Tân bị bắt giữ sau gần 40 năm trốn truy nã (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Quán triệt tinh thần kiên quyết truy bắt đến cùng các đối tượng truy nã, Công an xã Vĩnh Chân (Phú Thọ) triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng.

Đến ngày 11/4, qua nguồn tin thu thập được, công an xác định Cù Ngọc Tân quay trở về nước và đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Sau khi xác minh, Công an xã Vĩnh Chân khẩn trương xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức lực lượng tiến hành truy bắt.

Tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Cù Ngọc Tân không có khả năng chống trả. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng thừa nhận hành vi trốn truy nã trong thời gian dài.

Lực lượng chức năng hoàn tất các thủ tục và di lý đối tượng về Công an xã Vĩnh Chân để tiếp tục xác minh, làm rõ các nội dung liên quan.

Ngày 12/4, Công an xã Vĩnh Chân hoàn thiện hồ sơ và bàn giao đối tượng này cho Trại giam Tân Lập (Bộ Công an) xử lý theo quy định của pháp luật.

“Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã sau gần 40 năm lẩn trốn thể hiện sự quyết tâm cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng công an cơ sở. Kết quả này góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an trong bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở”, Công an tỉnh Phú Thọ cho hay.