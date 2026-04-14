Khoe nhiều vàng và tiền trên mạng, người đàn ông bị sát hại

Ngày 14/4, VKSND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành cáo trạng truy tố Trần Nguyễn Hữu Thắng (28 tuổi) và Nguyễn Chí Linh (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra, thông qua mạng Facebook, Thắng biết được anh N.H.M. (31 tuổi, ngụ xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp), thường đăng ảnh khoe nhiều tiền, vàng nên Thắng kết bạn làm quen.

Trần Nguyễn Hữu Thắng (Ảnh: CTV).

Sau đó, Thắng và anh M. liên lạc nhau qua Zalo, Thắng biết anh M. có thực hiện massage kích dục nên thuê xe ôm qua gặp anh M. để mua dâm.

Lúc này Thắng thiếu nợ nhiều người, không có khả năng chi trả, thấy anh M. đeo nhiều vàng nên hỏi mượn tiền nhưng anh M. không đồng ý. Thắng nảy sinh ý định cướp tiền của anh M..

Để thực hiện kế hoạch, ngày 18 và 19/1/2025, Thắng nhắn tin cho Linh rủ đi cướp tài sản.

Nguyễn Chí Linh (Ảnh: CTV).

Đến 13h ngày 30/1, Thắng kêu Linh chở đến quán của anh M.. Trên đường đi, Thắng nói với Linh là "tao bị chủ nợ dí quá, chở tao qua bển lấy tiền lẹ đi". Linh nghe nhưng không nói gì và tiếp tục chở Thắng đi.

Chạy được một đoạn, Thắng kêu Linh xuống bên đường nhặt một cục đá bỏ trong túi áo khoác mang theo trong người. Lúc này, Linh hỏi lấy cục đá để làm gì, Thắng trả lời "nó có chống cự thì lấy cục đá đập nó để lấy tiền", nghe vậy Linh không nói gì và tiếp tục chở Thắng đến quán của anh M..

Khi đến nơi, anh M. kêu Linh và Thắng dẫn xe vào trong quán. Thắng để áo khoác quấn cục đá trên xe của Linh và ngồi trên ghế, còn anh M. và Linh vào phòng quan hệ.

Sau khi Linh ra ngoài, anh M. kêu Thắng vào trong. Thắng vào nói chuyện và muốn mượn tiền anh M. để trả nợ nhưng anh M. tiếp tục không đồng ý . Thắng dùng tay đánh vào mặt làm anh M. ngã xuống giường. Thắng tiếp tục đánh vào mặt, bóp cổ anh M.. Linh cũng vào phòng tiếp sức kẹp chân đến khi nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Thắng lấy tài sản gồm 1 bộ vòng ximen, 1 lắc tay khoảng 4 chỉ vàng, 1 sợi dây chuyền bạc (trị giá hơn 94 triệu đồng), 3 điện thoại di động, 31 triệu đồng và một số tài sản khác, trị giá tài sản chiếm đoạt là trên 125 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Trước khi bỏ trốn, Thắng đưa cho Linh 2 triệu đồng. Sau đó, Thắng đem bán vàng lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cáo trạng quy kết, trong vụ án này, Thắng và Linh phạm tội thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn. Trong đó, Thắng phạm tội với vai trò chính là người rủ rê đề xướng hành vi phạm tội và cũng là người trực tiếp thực hiện hành vi bóp cổ anh M., còn Linh thực hiện với vai trò giúp sức rất tích cực dùng xe máy chở Thắng và dùng tay kiềm chân anh M., hỗ trợ Thắng thực hiện hành vi giết nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hành vi của Thắng và Linh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm tính mạng của người khác và xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an ở địa phương.