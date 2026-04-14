Vụ một ngôi mộ bị đập phá: Chính quyền vận động gia đình sửa chữa

Sáng 14/4, UBND phường Điện Bàn Bắc và đại diện gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Trình đã có buổi làm việc để bàn về việc sửa chữa phần mộ đã bị đập phá, trong khi chờ cơ quan chức năng điều tra thủ phạm.

Ông Nguyễn Đức Nguyên, cháu nội Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Trình cho biết sau khi sự việc xảy ra, UBND phường Điện Bàn Bắc và ngành văn hóa mời gia đình họp, mục đích là hỗ trợ kinh phí để sửa chữa ngôi mộ cho trang nghiêm.

Hiện trường ngôi mộ bị đập phá (Ảnh: Công Bính).

Ông Nguyên cho biết gia đình ghi nhận sự quan tâm của chính quyền địa phương và muốn có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra, sau đó mới sửa chữa ngôi mộ. “Nếu kết luận thỏa đáng gia đình sẽ sửa chữa ngôi mộ, còn chưa thỏa đáng, gia đình tiếp tục đi tìm công lý và giữ nguyên hiện trường ngôi mộ bị đập phá”, ông Nguyên nói và cho biết kinh phí sửa chữa lại ngôi mộ là 40 triệu đồng.

Theo đại diện lãnh đạo phường Điện Bàn Bắc, trong khi chờ kết quả điều tra của công an, UBND phường mời đại diện gia đình Mẹ Trương Thị Trình làm việc để vận động sửa chữa ngôi mộ cho tươm tất. Tuy nhiên, kết thúc buổi làm việc, gia đình chưa đồng ý.

Như tin đã đưa, trong tháng 3, ông Nguyễn Hiền (SN 1956, trú tại phường Sơn Trà, Đà Nẵng) đã có đơn trình báo cơ quan chức năng về việc mộ thân mẫu ông là Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Trình, tại nghĩa trang Nỗng Ông Thới, thuộc địa bàn phường Điện Bàn Bắc, bị kẻ xấu đập phá.

Gia đình cho biết việc mộ bị phá hoại nghi là hành vi cố ý. Gia đình mong cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ việc và xử lý nghiêm.