Kế hoạch phân luồng giao thông của Phú Thọ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Chiều 14/4, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo tổ chức phân luồng giao thông từ xa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, áp dụng trong thời gian 17-26/4 (tức mùng 1-10/3 âm lịch).

CSGT phân luồng phương tiện giao thông trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương ở Phú Thọ (Ảnh: Cục CSGT).

Phương án phân luồng đối với các phương tiện không đi lễ hội

Công an phân luồng các phương tiện ô tô chở hàng hóa trọng tải từ 3.500kg trở lên đi trên tuyến quốc lộ 2 và cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ từ hướng tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Lào Cai đi hướng TP Hà Nội như sau:

- Phương án 1: Quốc lộ 2 → đường Hùng Vương (phường Phú Thọ) → nút giao IC9 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) → Hà Nội (hoặc xuống nút giao IC3, IC4, IC6). Các phương tiện từ hướng Hà Nội đi hướng tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai di chuyển theo chiều ngược lại.

- Phương án 2: Quốc lộ 2 → km74+700, rẽ phải → tỉnh lộ 325 → ngã 3 Tiên Kiên, rẽ phải → quốc lộ 32C → quốc lộ 32C tránh Việt Trì → cầu Văn Lang → đi thành phố Hà Nội hoặc quốc lộ 32C tránh Việt Trì → cầu Hạc Trì → đi Hà Nội.

Các phương tiện từ hướng Hà Nội đi IC9 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai), tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai di chuyển theo chiều ngược lại.

- Phương án 3: Quốc lộ 2 → km71+800 (ngã ba Then), rẽ trái → tỉnh lộ 323C → tỉnh lộ 323 → đường Âu Cơ → cầu Vĩnh Phú → đi hướng phường Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội. Hoặc đường Âu Cơ - Việt Trì → đường Hùng Vương - Việt Trì → cầu Hạc Trì → đi hướng phường Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội. Các phương tiện từ hướng thành phố Hà Nội đi IC9 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai), tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai di chuyển theo chiều ngược lại.

- Phương án 4: Tỉnh Tuyên Quang → cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ → đường Hồ Chí Minh → nút giao IC9 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) → Hà Nội (hoặc xuống nút giao IC3, IC4, IC6). Các phương tiện từ Hà Nội đi IC9, tỉnh Tuyên Quang di chuyển theo chiều ngược lại.

Phân luồng các phương tiện chở hàng hóa trọng tải từ 3.500kg trở lên từ hướng tỉnh Tuyên Quang đi trên quốc lộ 2 và cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ về phường Việt Trì và các phường lân cận

- Phương án 1: Quốc lộ 2 → đường Hùng Vương (phường Phú Thọ) → nút giao IC9 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) → nút giao IC7 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) → đi phường Việt Trì hoặc tỉnh Tuyên Quang → cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ → đường Hồ Chí Minh → nút giao IC9 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) → nút giao IC7 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) → đi phường Việt Trì và các phường lân cận. Các phương tiện từ phường Việt Trì và các phường lân cận đi hướng tỉnh Tuyên Quang di chuyển theo chiều ngược lại.

- Phương án 2: Quốc lộ 2 → đường Hùng Vương → đê Tả Thao → quốc lộ 2D (qua phường Phú Thọ, xã Lâm Thao, xã Phùng Nguyên, Bản Nguyên) → đi phường Việt Trì hoặc đến km26+300 quốc lộ 2D, rẽ trái → quốc lộ 32C tránh Việt Trì → đi phường Việt Trì. Các phương tiện từ phường Việt Trì và các phường lân cận đi hướng tỉnh Tuyên Quang di chuyển theo chiều ngược lại.

- Phương án 3: Quốc lộ 2 → km74+700, rẽ phải → tỉnh lộ 325 → ngã ba Tiên Kiên (xã Xuân Lũng) → quốc lộ 32C → quốc lộ 32C tránh Việt Trì → đi phường Việt Trì và các phường lân cận. Các phương tiện từ phường Việt Trì và các phường lân cận đi hướng tỉnh Tuyên Quang di chuyển theo chiều ngược lại.

- Phương án 4: Quốc lộ 2 → km71+800, rẽ trái → tỉnh lộ 323C → tỉnh lộ 323 → đường Âu Cơ → đi phường Việt Trì và các phường lân cận. Các phương tiện từ phường Việt Trì và các phường lân cận đi hướng tỉnh Tuyên Quang di chuyển theo chiều ngược lại.

Ô tô chở hàng hóa trọng tải từ 3.500kg trở lên từ phường Việt Trì và các phường lân cận đi các xã Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn, Thanh Thuỷ, các xã lân cận và ngược lại di chuyển theo các hướng:

- Phương án 1: Phường Việt Trì và các phường lân cận → ngã ba chợ Nú (phường Việt Trì) → quốc lộ 2D hoặc quốc lộ 32C tránh Việt Trì → cầu Phong Châu → Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn và các xã vùng lân cận. Các phương tiện từ các xã Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn và các xã vùng lân cận đi phường Việt Trì và các phường lân cận di chuyển theo chiều ngược lại.

- Phương án 2: Phường Việt Trì và các phường lân cận → cầu Văn Lang → đường nối cầu Văn Lang đi quốc lộ 32 → rẽ phải theo quốc lộ 32 → cầu Trung Hà → Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn và các xã vùng lân cận.

Các phương tiện từ các xã Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn và các xã vùng lân cận đi phường Việt Trì và các phường lân cận di chuyển theo chiều ngược lại.

Phương án phân luồng đối với phương tiện chở hàng hóa ra, vào khu công nghiệp Thụy Vân, cảng Việt Trì không qua khu vực Đền Hùng như sau:

Đối với ô tô chở hàng hóa đi từ hướng Hà Nội về khu công nghiệp Thụy Vân và ngược lại, công an đưa ra hai phương án di chuyển.

- Phương án 1: Quốc lộ 2 → cầu Hạc Trì → quốc lộ 32C tránh Việt Trì → km10+800 rẽ phải → đường Trường Chinh → khu công nghiệp Thụy Vân. Các xe đi từ khu công nghiệp Thụy Vân đi hướng thành phố Hà Nội di chuyển theo chiều ngược lại.

- Phương án 2: Hà Nội đi lên theo tuyến quốc lộ 32 → cầu Văn Lang rẽ trái → quốc lộ 32C tránh Việt Trì → km10+800 rẽ phải → đường Trường Chinh → khu công nghiệp Thụy Vân. Các xe đi từ khu công nghiệp Thụy Vân đi hướng thành phố Hà Nội di chuyển theo chiều ngược lại.

Với các phương tiện từ hướng Hà Nội qua cầu Văn Lang về Đền Hùng, Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu:

Đối với ô tô di chuyển theo hướng: Hà Nội → cầu Văn Lang, rẽ trái → quốc lộ 32C tránh Việt Trì (đường Lạc Long Quân) → ngã ba chợ Nú → quốc lộ 32C tránh Việt Trì → Km10+800, rẽ phải → đường Trường Chinh → đường Nguyễn Tất Thành → bãi gửi xe trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng hoặc trên đường Nguyễn Tất Thành → bãi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Đối với xe máy: Hà Nội → cầu Văn Lang đi thẳng → ngã tư giao với quốc lộ 2 (đường Hùng Vương) → quốc lộ 2 (đường Hùng Vương) → ngã ba giao với quốc lộ 32C (cây xăng Quân khu 2), rẽ trái → quốc lộ 32C → bãi gửi xe số 2 (bãi gửi xe Gò Đốt) hoặc quốc lộ 2 → ngã ba giao với tỉnh lộ 325 cũ (cổng chính cũ Đền Hùng), rẽ trái → đường Văn Lang (tỉnh lộ 325 cũ) → bãi gửi xe số 1 (bãi gửi xe Lâm Viên) thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Du khách từ khắp các tỉnh thành trên cả nước về Đền Hùng, Phú Thọ dâng hương, vãn cảnh năm 2025 (Ảnh: Thành Đông).

Các phương tiện từ tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Lào Cai theo quốc lộ 2 về Đền Hùng di chuyển như sau:

- Đối với ô tô: Quốc lộ 2 → ngã ba giao với quốc lộ 32C (cây xăng Quân khu 2), rẽ phải → quốc lộ 32C → bãi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hoặc bãi gửi xe trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng hoặc quốc lộ 2, đến km74+800, ngã ba giao nhau với tỉnh lộ 325 (ngã ba Phù Lỗ), rẽ phải → tỉnh lộ 325 → ngã ba Tiên Kiên (xã Xuân Lũng), rẽ trái → quốc lộ 32C → bãi gửi xe thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

- Đối với xe máy: Quốc lộ 2, đến km69+350 (cổng khu công nghiệp Đồng Lạng), rẽ phải → bãi gửi xe số 5 (bãi gửi xe Đồi Thông) hoặc đi thẳng đến km67+700 (cổng chính cũ Đền Hùng), rẽ phải → đường Văn Lang (tỉnh lộ 325 cũ) → bãi gửi xe số 1 (bãi gửi xe Lâm Viên) thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Các phương tiện từ tỉnh Sơn La, phường Hoà Bình và các xã Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Tân Sơn, Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) và các xã vùng lân cận theo quốc lộ 32, 32C về Đền Hùng và ngược lại:

- Phương án 1: Quốc lộ 32, 32C → cầu Phong Châu→ quốc lộ 32C tránh Việt Trì hoặc quốc lộ 2D → rẽ trái vào đường Trường Chinh → rẽ trái vào đường Nguyễn Tất Thành → bãi xe trung tâm khu di tích lịch sử Đền Hùng hoặc trên đường Nguyễn Tất Thành → bãi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và ngược lại.

- Phương án 2: Quốc lộ 32, 32C → cầu Văn Lang, rẽ trái → quốc lộ 32C tránh Việt Trì đến km10+800, rẽ phải → đường Trường Chinh → đường Nguyễn Tất Thành → bãi gửi xe trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng hoặc trên đường Nguyễn Tất Thành → bãi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

- Phương án 3: Quốc lộ 32C đường tránh Việt Trì (đến ngã tư giao quốc lộ 32C cũ), rẽ trái → quốc lộ 32C cũ → đường Hùng Vương (xã Lâm Thao) → đường liên xã (qua cầu Ngọc Tỉnh) → cầu Miễu (xã Hy Cương) → qua Trung đoàn 652 → ngã ba giao đường Nguyễn Tất Thành, rẽ trái → đường Nguyễn Tất Thành → bãi xe trung tâm khu di tích lịch sử Đền Hùng và ngược lại.

- Đối với xe máy sau khi đến bãi xe trung tâm → quốc lộ 32C đến km4+500 (đi qua cổng chính Khu di tích lịch sử Đền Hùng), rẽ phải → đi qua Chùa Tổ → gửi xe tại bãi xe số 3 của UBND xã Hy Cương.