Khởi tố người đàn ông đỗ xe chắn ngang cổng Trạm CSGT

Ngày 13/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Xuân Khoát (SN 1964, trú tại tiểu khu 1, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Hoàng Xuân Khoát bị khởi tố điều tra tội Gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Theo hồ sơ điều tra, sáng 2/3, ông Khoát đến Cụm 10 Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ để giải quyết vi phạm hành chính về hành vi điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép.

Quá trình làm việc, người đàn ông này đã tự ý cầm hồ sơ vi phạm mang ra ô tô cá nhân BKS 26A-114.99 rồi khóa cửa xe, không hợp tác với lực lượng chức năng.

Khi được cán bộ, chỉ huy đơn vị nhiều lần tuyên truyền, vận động, yêu cầu trả lại hồ sơ để tiếp tục xử lý theo quy định, nhưng ông Khoát không chấp hành.

Khoảng 13h30 cùng ngày, ông Hoàng Xuân Khoát đã điều khiển ô tô đỗ chắn ngang cổng Trạm CSGT, gây cản trở hoạt động bình thường của lực lượng chức năng. Sự việc kéo dài đến 17h15 cùng ngày đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Ô tô đối tượng Khoát đỗ chắn ngang cổng cơ quan công an trong nhiều giờ đồng hồ (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Hoàng Xuân Khoát đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, đủ yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.