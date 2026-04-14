Bảo vệ trường tiểu học ở TPHCM nhiều lần xâm hại 2 bé gái

Ngày 14/4, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Chánh Thành (68 tuổi, bảo vệ) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Phiên tòa được xét xử kín. Bị cáo Thành phủ nhận thực hiện hành vi xâm hại các nạn nhân. Nhận thấy quá trình xét hỏi còn một số nội dung chưa được làm rõ, nên HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa tới ngày 21/4.

Bị cáo Trần Chánh Thành tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Theo cáo trạng, Trần Chánh Thành từng làm bảo vệ tại một trường tiểu học thuộc phường 2, quận 5 (cũ). Trong quá trình làm việc, lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà M. (mẹ của hai cháu Đ., T., lần lượt sinh năm 2013 và 2016, đều là học sinh của trường), Thành đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với 2 nạn nhân này.

Đến ngày 7/8/2024, ông T. (cha ruột của 2 cháu) nhận thấy cháu Đ. có biểu hiện bất thường nên đã gặng hỏi. Sau khi nghe con gái kể sự việc bị xâm hại, ông đã đến cơ quan công an trình báo.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Thành thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi hiếp dâm, dâm ô đối với hai trẻ. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai ban đầu, bản tự khai của bị cáo, lời khai của các bị hại, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, kết hợp cùng kết quả thực nghiệm điều tra cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định có đủ cơ sở kết luận bị cáo Trần Chánh Thành đã thực hiện các hành vi phạm tội nêu trên.