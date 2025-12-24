Một học viên trung tâm công tác xã hội ở Quảng Ninh tử vong sau xô xát

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, hồi 11h20 ngày 23/12, UBND phường An Sinh nhận được tin báo của Công an phường về vụ việc xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2), địa chỉ tại khu phố Trại Lốc, phường An Sinh.

Theo đó vào buổi sáng cùng ngày, Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2) tổ chức cho một số học viên tham gia lao động nhổ cỏ tại khu vực đồi Trại Lốc, thuộc địa bàn khu phố Trại Lốc. Trong quá trình lao động đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa học viên N.H.N. (SN 2008, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh, là học viên mới vào từ ngày 21/12) với một số học viên khác. Số lượng người liên quan trực tiếp đến vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Hậu quả, học viên N.H.N. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Đến khoảng 14h cùng ngày, do tình trạng sức khỏe học viên diễn biến xấu, Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà đã phối hợp với gia đình đưa N.H.N. về nhà tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, học viên N. tử vong tại nhà riêng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cấp ủy, chính quyền phường An Sinh đã chỉ đạo lực lượng Công an phường khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp bảo vệ hiện trường, xác minh vụ việc, đồng thời báo cáo Công an tỉnh để triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra theo thẩm quyền.

Đến 17h10 ngày 23/12, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc.

UBND phường An Sinh đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc; đồng thời thăm hỏi, chia buồn với thân nhân người bị nạn.