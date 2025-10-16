Giám đốc công ty cùng kế toán lập khống hóa đơn, trốn thuế 3 tỷ đồng

Ngày 16/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trịnh Thị Nghĩa, Đinh Thị Tâm và Bùi Thị Hương (cùng trú tỉnh Ninh Bình), để điều tra tội Trốn thuế.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, công an phát hiện Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Hạo Thiên Đại Dương (phường Hoa Lư) do bà Trịnh Thị Nghĩa (SN 1976) làm giám đốc, có dấu hiệu lập khống các chứng từ kế toán và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp để kê khai, trốn nộp thuế.

Quá trình điều tra, Phòng An ninh kinh tế đã có tài liệu và chứng cứ xác định bà Trịnh Thị Nghĩa với vai trò là giám đốc công ty đã cùng Đinh Thị Tâm (SN 1985) và Bùi Thị Hương (SN 1993) là kế toán, bàn bạc, thống nhất lập khống hàng trăm chứng từ kế toán về chi phí nhân công, hóa đơn chứng từ mua hàng, để kê khai quyết toán thuế.

Số tiền Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Hạo Thiên Đại Dương chi khống là 15 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuế trốn nộp vào ngân sách Nhà nước là 3 tỷ đồng.

Hiện các bị can đã nộp số tiền khắc phục hậu quả 1,8 tỷ đồng.