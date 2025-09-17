Vì sao Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam thoát án tù về tội Trốn thuế?

Ngày 17/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tam (Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) 2 tỷ đồng về tội Trốn thuế, 4 năm 6 tháng tù về tội Buôn lậu. Liên quan vụ án, bị cáo Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Công ty Asanzo, em trai ông Tam) bị phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Trốn thuế.

Ngoài hình phạt chính trên, tòa còn phạt bổ sung bị cáo Tam 100 triệu và bị cáo Tình 50 triệu đồng.

Bị cáo Tam bị phạt 2 tỷ đồng về tội Trốn thuế (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo HĐXX, bị cáo Tam đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt. Trước khi bị khởi tố, bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền trốn thuế.

Đáng chú ý, trong phần luận tội, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tam 5-6 năm tù về tội Trốn thuế. Tuy nhiên, sau khi nghị án, tòa quyết định tuyên phạt Chủ tịch Asanzo 2 tỷ đồng thay vì phạt tiền.

Trong vụ án này, ông Phạm Văn Tam bị truy tố theo khoản 3, Điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo đó, người phạm tội (có thể là pháp nhân thương mại) trốn thuế với số tiền 1 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tiền từ 1,5 tỷ đồng đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Vì vậy, việc tòa quyết định phạt bị cáo Tam 2 tỷ đồng thay phạt tù về tội Trốn thuế là nằm trong khung hình phạt bị truy tố, xét xử.

Theo cáo trạng, từ 13/8 đến 7/10/2019, đoàn thanh tra Cục Thuế TPHCM (nay là Chi cục Thuế khu vực II) kiểm tra Công ty Asanzo về nghĩa vụ thuế giai đoạn 2016-7/2019. Kết quả cho thấy, Asanzo mua linh kiện từ Công ty Trần Thoàn, ký hợp đồng gia công với Công ty VTB, sau đó lắp ráp điều hòa bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế.

Doanh nghiệp này còn sử dụng hóa đơn GTGT không hợp pháp để hạch toán đầu vào, khai thuế với danh nghĩa thương mại. Công ty Trần Thoàn trực tiếp xuất hóa đơn cho Công ty Điện lạnh Asanzo. Ngày 30/10/2019, Cục Thuế TPHCM chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang Công an TPHCM. Kết luận giám định xác định Asanzo trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng (2017 đến quý II/2019).

Ngoài ra, ông Phạm Văn Tam bị cáo buộc sử dụng Công ty Sa Huỳnh nhập lậu 1.300 lò nướng thủy tinh từ Trung Quốc. Ngày 5/9/2018, công ty này khai báo nhập linh kiện trị giá 212 triệu đồng, nhưng kiểm tra thực tế là sản phẩm đồng bộ mới 100%.

Hải quan từ chối thông quan, chuyển hồ sơ điều tra. Hội đồng định giá xác định lô hàng trị giá hơn 414 triệu đồng.