Khởi tố giám đốc cùng đồng phạm trốn thuế hơn 8 tỷ đồng

Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Lê Ngọc Thảo (cựu giám đốc), Võ Văn Lý (giám đốc) và Trần Phước Đường (kế toán trưởng) của Công ty Cổ phần Hải Vân Long, về tội Trốn thuế.

Công an cũng đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can.

Các bị can Công ty Cổ phần Hải Vân Long (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, giai đoạn 2014-2017, Công ty Cổ phần Hải Vân Long (đơn vị thi công) đã ký kết và thực hiện 16 hợp đồng thi công các hạng mục công trình chung cư F-Home (đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đà Nẵng) với Công ty Cổ phần Lương Thực Đà Nẵng (chủ đầu tư). Tổng giá trị hợp đồng và phụ lục gần 860 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Hải Vân Long còn hợp đồng thi công công trình Trường Mầm non Sao Việt (đường Lê Quang Sung, thành phố Đà Nẵng) trị giá gần 18 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi các công trình hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng năm 2018, Công ty Cổ phần Hải Vân Long đã không xuất đầy đủ hóa đơn, không kê khai thuế theo quy định, dẫn đến hành vi trốn thuế giá trị gia tăng với số tiền hơn 8 tỷ đồng.