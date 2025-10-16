Nhóm "siêu lừa" thực hiện thành công 30 vụ mua vàng thật, bán vàng giả

Ngày 16/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị vừa đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán vàng giả tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh và nhiều địa phương trên cả nước.

Đối tượng Phạm Văn Tuyên cầm đầu băng nhóm lừa đảo bị bắt giữ (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trong 3 ngày 9-11/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng trong nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Văn Tuyên (SN 1982, trú tỉnh Đồng Nai) là đối tượng cầm đầu; Mai Văn Lâm (SN 1990, trú tỉnh Lâm Đồng); Phan Văn Dũng (SN 1981, trú tỉnh Đồng Nai); Nghiêm Xuân Biên (SN 1995, trú tại tỉnh Gia Lai); Phạm Quang Hiếu (SN 1993, trú tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Khánh (SN 1980, trú tỉnh Lâm Đồng).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 4 miếng vàng thô chưa chế tác, 22 sợi dây chuyền vàng có tổng trọng lượng 65 cây vàng, trị giá gần 9 tỷ đồng và nhiều thiết bị máy móc để chế tác vàng giả.

Các đối tượng mua vàng thật về chế tác vàng giả vào rồi đem bán lại (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua vàng thật, bán vàng giả tại các cửa hàng kinh doanh vàng.

Cụ thể, nhóm đối tượng mua vàng thật tại các cửa hàng vàng, sau đó đưa về cắt hai đầu móc khóa sợi dây chuyền vàng thật có ký hiệu của cửa hàng để gắn vào hai đầu dây chuyền giả.

Tiếp đó, đối tượng cầm đầu Phạm Văn Tuyên cho các đối tượng trong nhóm mang sợi dây chuyền giả đến bán cho chính cửa hàng đã mua. Các chủ tiệm vàng tưởng là sản phẩm của cửa hàng nên sẽ chủ quan không kiểm tra lại chất lượng vàng.

Số vàng là tang vật cơ quan công an thu giữ được (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thực hiện thành công 30 vụ lừa đảo và đang chuẩn bị thực hiện tiếp 22 vụ khác bằng hình thức tương tự trên địa bàn một số tỉnh thành phía Bắc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục đấu tranh, khai thác mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.