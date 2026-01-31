Tài xế bị đánh gục giữa đường ở Tây Ninh

Ngày 31/1, Công an xã Hòa Khánh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, điều tra vụ tài xế bị đánh bất tỉnh trên đường ĐT825.

Khoảng 11h55 ngày 30/1, khi ô tô 7 chỗ đang dừng chờ đèn tín hiệu trên đường ĐT825, một xe bán tải chạy từ phía sau lên và dừng song song. Sau đó, tài xế ô tô 7 chỗ bước xuống để trao đổi với người điều khiển xe bán tải.

Trong lúc nói chuyện, 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Tài xế xe bán tải bất ngờ tấn công khiến nạn nhân ngã xuống đường. Người này tiếp tục dùng chân đá mạnh vào đầu khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ.

Tài xế xe bán tải dùng chân đá vào đầu tài xế ô tô 7 chỗ (Ảnh: Cắt từ clip).

Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để điều trị.

Công an xã Hòa Khánh đã phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông.