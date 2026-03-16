Gã đàn ông mang súng nhảy xuống sông khi bị công an phát hiện

Ngày 16/3, Công an xã Quỳ Châu, cho biết đã bắt giữ đối tượng Lương Văn Nhật (SN 1990, trú tại bản Hội 1, xã Quỳ Châu) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cơ quan công an, trong quá trình tuần tra, nắm tình hình địa bàn phục vụ đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trước bầu cử, lực lượng Công an xã Quỳ Châu phát hiện Lương Văn Nhật có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Đối tượng Nhật tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an xã Quỳ Châu).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng này tàng trữ 1 khẩu súng khí nén loại Slavia 631. Khi bị phát hiện, Nhật nhảy xuống sông nhằm tìm cách tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế, khống chế đối tượng, thu giữ tang vật liên quan.

Theo Công an xã Quỳ Châu, Lương Văn Nhật nghiện ma túy, thuộc diện quản lý tại địa phương. Đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An.