Nam thanh niên bị khởi tố do mua súng đạn

Ngày 22/1, Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngô Văn Lộc (23 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bình) để điều tra tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

‎Trước đó, ngày 18/1, Công an xã Vĩnh Bình phát hiện Ngô Văn Lộc cùng một số đối tượng đang tụ tập tại nhà của ông L.V.T. (cư trú ấp Cái Nứa, xã Vĩnh Bình) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Khi thấy lực lượng chức năng, Lộc đã bỏ chạy và vứt lại 1 khẩu súng (nghi vũ khí quân dụng) xuống ao nuôi tôm gần đó. Cán bộ Công an xã đã tiến hành truy tìm, thu giữ khẩu súng này và 2 viên đạn cùng các tang vật liên quan khác.

Lộc và khẩu súng Lộc giữ được xác định là vũ khí quân dụng (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, bước đầu Lộc khai nhận súng và đạn do mình mua của một đối tượng (chưa rõ lai lịch), mục đích để tự vệ.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ các cá nhân có liên quan.