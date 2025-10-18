Bị đề nghị truy tố vì sở thích sưu tầm vũ khí

Ngày 18/10, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, ngày 1/7, trong quá trình kiểm tra việc chấp hành các quy định về cư trú và quản lý vũ khí, Công an phường Mông Dương (Quảng Ninh) phát hiện tại nhà ông Nguyễn Đức Hòa (44 tuổi, phường Mông Dương) có một khẩu súng thuộc loại vũ khí quân dụng.

Ông Nguyễn Đức Hòa cùng khẩu súng tại nhà (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra xác định ông Hòa có sở thích sưu tầm, nghiên cứu vũ khí. Ông đã mua khẩu súng qua mạng xã hội Facebook để trưng bày tại nhà.

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra thụ lý theo thẩm quyền.

Ngày 7/10, Cơ quan An ninh điều tra hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Đức Hòa về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí và tự nguyện giao nộp nếu đang cất giữ.