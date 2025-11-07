Công an Hà Nội bắt giữ đối tượng rao bán vũ khí trên mạng

Ngày 7/11, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa bắt giữ Vũ Mạnh Minh (37 tuổi, ở phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cơ quan chức năng, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook đăng tải nội dung rao bán các loại đạn dùng cho súng tự chế PCP và súng thể thao.

Qua xác minh, công an xác định chủ tài khoản là Minh.

Công an làm việc với Minh (Ảnh: ANTĐ).

Ngày 2/11, Phòng An ninh mạng phối hợp với Công an phường Lĩnh Nam kiểm tra hành chính đối tượng, phát hiện một khẩu súng cùng nhiều viên đạn tại nơi ở của Minh.

Kết quả giám định xác định khẩu súng và số đạn mà Minh cất giấu là vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ.

Công an TP Hà Nội cho biết, hành vi tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tuyệt đối không chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép các loại vũ khí; đồng thời tích cực phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan.

Mọi trường hợp tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.